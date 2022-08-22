Власти ХМАО рекомендуют носить маски на школьных линейках

Родителям и учителям рекомендовали носить маски в закрытых помещениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти ХМАО рекомендовали родителям и учителям носить маски в закрытых помещениях на праздничных мероприятиях 1 сентября. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«В преддверии нового учебного года и в связи с предстоящими праздничными мероприятиями 1 сентября, подготовлена новая редакция защитного протокола и проведения массовых мероприятий. Департамент предлагает внести в протокол: рекомендовать родителям и педагогам использовать маски при проведении мероприятий в закрытых помещениях», — сказал Дренин во время трансляции заседания оперативного штаба Югры.

Он добавил, что ранее такая мера защиты уже действовала, но была исключена более чем полгода назад. «Больше никаких требований в части ограничения доступа родителей к проведению мероприятий нет», — заключил Дренин.