22 августа 2022

Власти ХМАО рекомендуют носить маски на школьных линейках

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Родителям и учителям рекомендовали носить маски в закрытых помещениях Фото:

Власти ХМАО рекомендовали родителям и учителям носить маски в закрытых помещениях на праздничных мероприятиях 1 сентября. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«В преддверии нового учебного года и в связи с предстоящими праздничными мероприятиями 1 сентября, подготовлена новая редакция защитного протокола и проведения массовых мероприятий. Департамент предлагает внести в протокол: рекомендовать родителям и педагогам использовать маски при проведении мероприятий в закрытых помещениях», — сказал Дренин во время трансляции заседания оперативного штаба Югры.

Он добавил, что ранее такая мера защиты уже действовала, но была исключена более чем полгода назад. «Больше никаких требований в части ограничения доступа родителей к проведению мероприятий нет», — заключил Дренин.

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Власти ХМАО рекомендовали родителям и учителям носить маски в закрытых помещениях на праздничных мероприятиях 1 сентября. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «В преддверии нового учебного года и в связи с предстоящими праздничными мероприятиями 1 сентября, подготовлена новая редакция защитного протокола и проведения массовых мероприятий. Департамент предлагает внести в протокол: рекомендовать родителям и педагогам использовать маски при проведении мероприятий в закрытых помещениях», — сказал Дренин во время трансляции заседания оперативного штаба Югры. Он добавил, что ранее такая мера защиты уже действовала, но была исключена более чем полгода назад. «Больше никаких требований в части ограничения доступа родителей к проведению мероприятий нет», — заключил Дренин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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