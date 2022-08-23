Полиция задержала помощника свердловского депутата Госдумы

Общественник Игорь Ушанов попал в скандал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция задержала главу сысертского отделения Союза ветеранов Афганистана Игоря Ушанова, являющегося помощником свердловского депутата Госдумы Льва Ковпака. Как сообщил URA.RU источник, общественника доставили в отделение после ночной драки с шумной компанией. Сам Ушанов заверил корреспондента, что потасовки не было.

Инцидент произошел в ночь на 20 августа. По словам очевидцев, Ушанов неподалеку от своего дома в Сысерти повздорил с группой молодых людей, которые громко слушали музыку на улице. И незнакомцы, и Ушанов, по заверениям свидетелей, были в нетрезвом состоянии. Перепалка переросла в драку, на место прибыли сотрудники полиции и задержали общественника.

Сам Ушанов заявил URA.RU, что ни в каком конфликте он не участвовал, а той ночью просто вышел из дома, услышав громкую музыку. «Рядом просто проезжала полиция. Попросили документы, а у меня их с собой не было. Я предложил сходить домой, сотрудники предложили проехать в полицию. Ну, их право. [В отделении] меня пробили [по базе] и отпустили», — пересказал Ушанов, подчеркнув, что был трезв.

При этом общественник припомнил, что стражи порядка по какой-то причине «заковали его в наручники» и посадили в отсек для задержанных служебного УАЗа. Но на сотрудников полиции, добавил Ушанов, он не держит зла и жаловаться в суд на них не будет.

По другим данным, история закончилась для Ушанова административным протоколом. Общественник сам явился в суд, где по итогам заседания был оштрафован на несколько тысяч рублей. Уточнить эту информацию у Ушанова оперативно URA.RU не удалось.