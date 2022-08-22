Министр МЧС России Александр Куренков проехался на одной из машин курганской компании «Вездеходы «Бурлак». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«На форуме „Армия-2022“ наш стенд с вездеходами посетил министр МЧС России Александр Куренков. Глава ведомства ознакомился с представленными на площадке вездеходами и проехал несколько сотен метров за рулем вездехода грузо-пассажирской модификации. Министр отметил легкость управления рулевого колеса, эргономичность салона, обитаемость вездехода», — говорится в сообщении. Глава МЧС России также оценил высокую грузоподъемность и автономность вездехода.
Ранее URA.RU писало, что компания «Вездеходы «Бурлак» покажет на форуме «Армия-2022» четыре модификации машин. Среди них: грузо-пассажирский вездеход, машина с крано-манипуляторной установкой, медицинским модулем и вездеход с буровой установкой. Всего на предприятии сейчас выпускается 13 модификаций вездехода.
Министру МЧС России Александру Куренкову показали курганские вездеходы на форуме «Армия-2022»
Фото: Компания «Вездеходы «Бурлак»
Глава ведомства вместе со своим советником Даниилом Мартыновым осмотрел вездеходы снаружи и внутри
Фото: Компания «Вездеходы «Бурлак»
После осмотра министр МЧС лично прокатился несколько сотен метров на одном из вездеходов «Бурлак»
Фото: Компания «Вездеходы «Бурлак»
Куренков отметил легкость в управлении, его высокую грузоподъемность и автономность
Фото: Компания «Вездеходы «Бурлак»
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Министр МЧС России Александр Куренков проехался на одной из машин курганской компании «Вездеходы «Бурлак». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «На форуме „Армия-2022“ наш стенд с вездеходами посетил министр МЧС России Александр Куренков. Глава ведомства ознакомился с представленными на площадке вездеходами и проехал несколько сотен метров за рулем вездехода грузо-пассажирской модификации. Министр отметил легкость управления рулевого колеса, эргономичность салона, обитаемость вездехода», — говорится в сообщении. Глава МЧС России также оценил высокую грузоподъемность и автономность вездехода. Ранее URA.RU писало, что компания «Вездеходы «Бурлак» покажет на форуме «Армия-2022» четыре модификации машин. Среди них: грузо-пассажирский вездеход, машина с крано-манипуляторной установкой, медицинским модулем и вездеход с буровой установкой. Всего на предприятии сейчас выпускается 13 модификаций вездехода.