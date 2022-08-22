Глава МЧС России Александр Куренков сел за руль курганского вездехода «Бурлак» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр МЧС России Александр Куренков проехался на одной из машин курганской компании «Вездеходы «Бурлак». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«На форуме „Армия-2022“ наш стенд с вездеходами посетил министр МЧС России Александр Куренков. Глава ведомства ознакомился с представленными на площадке вездеходами и проехал несколько сотен метров за рулем вездехода грузо-пассажирской модификации. Министр отметил легкость управления рулевого колеса, эргономичность салона, обитаемость вездехода», — говорится в сообщении. Глава МЧС России также оценил высокую грузоподъемность и автономность вездехода.

Ранее URA.RU писало, что компания «Вездеходы «Бурлак» покажет на форуме «Армия-2022» четыре модификации машин. Среди них: грузо-пассажирский вездеход, машина с крано-манипуляторной установкой, медицинским модулем и вездеход с буровой установкой. Всего на предприятии сейчас выпускается 13 модификаций вездехода.

Министру МЧС России Александру Куренкову показали курганские вездеходы на форуме «Армия-2022» Фото: Компания «Вездеходы «Бурлак»

Глава ведомства вместе со своим советником Даниилом Мартыновым осмотрел вездеходы снаружи и внутри Фото: Компания «Вездеходы «Бурлак»

После осмотра министр МЧС лично прокатился несколько сотен метров на одном из вездеходов «Бурлак» Фото: Компания «Вездеходы «Бурлак»