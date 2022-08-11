На международной выставке покажут четыре модификации вездеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская компания «Вездеходы «Бурлак» покажет на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» сразу четыре модификации машин высокой проходимости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«На форум „Армия-2022“ отправились четыре разработки „Бурлака“. Грузо-пассажирский вездеход для перевозки грузов весом до трех тонн и вместимостью до 19 человек. Модификация с крано-манипуляторной установкой и прицепом. „Бурлак“ с медицинским модулем для транспортировки и лечения пациентов в труднопроходимых и отдаленных регионах, а также новая разработка с буровой установкой», — рассказали в пресс-службе. Форум «Армия-2022», организованный Минобороны РФ, пройдет с 15 по 21 августа в Московской области.

Всего на предприятии «Вездеходы «Бурлак» выпускается 13 модификаций вездехода и более 60 модификаций прицепа. Продолжается работа по расширению модельного ряда. К 2024 году компания планирует увеличить количество выпускаемой техники до 20 единиц в месяц.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод дорожных машин покажет на форуме «Армия-2022» бесшумный мини-погрузчик с электроприводом. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» покажет Минобороны новую вездеходную машину ТМ-140А «Аврора» и роботизированную БМП-3 с боевым модулем.

Классический грузо-пассажирский вездеход «Бурлак» подходит для перевозки грузов весом до трех тонн и вмещает до 19 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вездеход с крано-манипуляторной установкой и прицепом способен заменить сразу три единицы техники: грузовик, жилой модуль и кран Фото: «Вездеходы «Бурлак»

«Бурлак» с буровой установкой для проведения геофизических, инженерно-строительных, геологических изысканий в труднодоступных регионах Фото: «Вездеходы «Бурлак»