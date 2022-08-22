У замглавы Нового Уренгоя отберут часть полномочий

В Новом Уренгое появится еще один зам по соцвопросам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель главы Нового Уренгоя по социальным вопросам Михаил Терещенко разделит свои полномочия с другим чиновником. Как сообщили URA.RU два источника в правительстве ЯНАО и политических кругах региона, в мэрию Нового Уренгоя назначат еще одного руководителя соцблока, который будет готовить город к 50-летнему юбилею.

«Замгубернатора Татьяна Бучкова возмутилась работой департамента социальной политики Нового Уренгоя. Салехард решил ввести еще одного заместителя по социальным вопросам. Михаила Терещенко оставят отвечать за образование в городе и передадут соцзащиту. Новый заместитель возьмет на себя управления культуры, спорта и молодежной политики. Имя его пока неизвестно, но это человек из команды Евгения Колтунова», — сообщил URA.RU инсайдер в политтусовке округа.

Источник в правительстве Ямала также подтвердил эту информацию. «Социальный блок Нового Уренгоя усилят кем-то из окружных структур», — добавил инсайдер. Официально в окружном правительстве прокомментировать ситуацию не смогли. «Мы не располагаем такой информацией», — ответили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в Новом Уренгое пройдет масштабное празднование 50-летнего юбилея. Путин назначил вице-премьера правительства РФ Александра Новака ответственным за организацию этого праздника. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посчитал, что нынешний социальный блок города не справится с подготовкой к юбилею и готовится принять кадровые решения по ряду чиновников Нового Уренгоя.