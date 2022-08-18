В Новом Уренгое грядут увольнения после приезда Артюхова

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует уволенения в мэрии Нового Уренгоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оказался недоволен работой соцблока в Новом Уренгое уже не в первый раз, поэтому будут приниматься кадровые решения в ближайшее время. Планируется усилить это направление чиновниками из окружного правительства. Об этом сообщает инсайдер, близкий к муниципальным властям.

«Главе ЯНАО нужна сильная команда в Новом Уренгое для подготовки к празднованию 50-летия города. То, что он увидел его не удовлетворил: небольшое количество олимпиадников, по сравнению с другими городами, проведение культурных мероприятий часто вызывало множество вопросов у горожан и губернатор на это обратил внимание. Поэтом по соцблоку Нового Уренгоя будут приняты кадровые решения», — рассказывает собеседник.

В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Там пообещали подготовить ответ позже.

Глава ЯНАО начал ежегодную поездку по региону «Честный маршрут» 15 августа. Одной из точек его маршрута стал и Новый Уренгой.