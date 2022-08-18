18 августа 2022

В Новом Уренгое грядут увольнения после приезда Артюхова

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует уволенения в мэрии Нового Уренгоя Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оказался недоволен работой соцблока в Новом Уренгое уже не в первый раз, поэтому будут приниматься кадровые решения в ближайшее время. Планируется усилить это направление чиновниками из окружного правительства. Об этом сообщает инсайдер, близкий к муниципальным властям.

«Главе ЯНАО нужна сильная команда в Новом Уренгое для подготовки к празднованию 50-летия города. То, что он увидел его не удовлетворил: небольшое количество олимпиадников, по сравнению с другими городами, проведение культурных мероприятий часто вызывало множество вопросов у горожан и губернатор на это обратил внимание. Поэтом по соцблоку Нового Уренгоя будут приняты кадровые решения», — рассказывает собеседник.

В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Там пообещали подготовить ответ позже.

Глава ЯНАО начал ежегодную поездку по региону «Честный маршрут» 15 августа. Одной из точек его маршрута стал и Новый Уренгой.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оказался недоволен работой соцблока в Новом Уренгое уже не в первый раз, поэтому будут приниматься кадровые решения в ближайшее время. Планируется усилить это направление чиновниками из окружного правительства. Об этом сообщает инсайдер, близкий к муниципальным властям. «Главе ЯНАО нужна сильная команда в Новом Уренгое для подготовки к празднованию 50-летия города. То, что он увидел его не удовлетворил: небольшое количество олимпиадников, по сравнению с другими городами, проведение культурных мероприятий часто вызывало множество вопросов у горожан и губернатор на это обратил внимание. Поэтом по соцблоку Нового Уренгоя будут приняты кадровые решения», — рассказывает собеседник. В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Там пообещали подготовить ответ позже. Глава ЯНАО начал ежегодную поездку по региону «Честный маршрут» 15 августа. Одной из точек его маршрута стал и Новый Уренгой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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