Путин назначил ответственного за юбилей в Новом Уренгое

Президент РФ Владимир Путин принял решение, кто возглавит оргкомитет к юбилею в Новом Уренгое Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За организацию празднования 50-летнего юбилея Нового Уренгоя, который состоится в 2025 году, будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Соответствующее распоряжение выпустил президент России Владимир Путин. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Правительству Российской Федерации: в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2025 году 50-летия основания города Новый Уренгой и утвердить его состав. Возложить обязанности председателя организационного комитета <…> на заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака А.В.», — говорится в документе.

Ранее сообщается, что Газпром поможет властям ЯНАО провести празднования юбилея Нового Уренгоя. Планируется большая программа развития города к праздничной дате.