20 июля 2022

Путин назначил ответственного за юбилей в Новом Уренгое

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин принял решение, кто возглавит оргкомитет к юбилею в Новом Уренгое Фото:

За организацию празднования 50-летнего юбилея Нового Уренгоя, который состоится в 2025 году, будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Соответствующее распоряжение выпустил президент России Владимир Путин. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Правительству Российской Федерации: в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2025 году 50-летия основания города Новый Уренгой и утвердить его состав. Возложить обязанности председателя организационного комитета <…> на заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака А.В.», — говорится в документе.

Ранее сообщается, что Газпром поможет властям ЯНАО провести празднования юбилея Нового Уренгоя. Планируется большая программа развития города к праздничной дате.

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За организацию празднования 50-летнего юбилея Нового Уренгоя, который состоится в 2025 году, будет отвечать вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Соответствующее распоряжение выпустил президент России Владимир Путин. Оно опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Правительству Российской Федерации: в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2025 году 50-летия основания города Новый Уренгой и утвердить его состав. Возложить обязанности председателя организационного комитета <…> на заместителя председателя правительства Российской Федерации Новака А.В.», — говорится в документе. Ранее сообщается, что Газпром поможет властям ЯНАО провести празднования юбилея Нового Уренгоя. Планируется большая программа развития города к праздничной дате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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