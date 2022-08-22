Жителям Альменево Курганской области пообещали провести газ к октябрю 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Альменевского округа Курганской области просят заранее подготовить деньги на подведение газа к дому в рамках программы бесплатной газификации населения на 2021—2025 года. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил глава района Алексей Снежко.

По данным ООО «Газпром газификация», которая занимается реализацией программы в России, подведение газа до границ участка выполняется бесплатно там, где нет магистрального газопровода. При этом потребители сами оплачивают прокладку газовой трубы от границ участка к дому, разводку внутри здания и соответствующее оборудование.

«Думаю, что нашим жителям необходимо готовиться к приему голубого топлива уже сейчас и начать планировать средства для работ по монтажу внутридомового оборудования. По словам подрядчиков, если и дальше все пойдет по плану, то газ, который очень ждут и в Альменево, и в других населенных пунктах, можно ожидать к октябрю 2023 года», — пишет Снежко.

По словам главы района, строительство газопровода на территории Альменевского округа началось несколько дней назад. На сегодняшний день смонтировано 13 км трубы. Как отмечает Снежко, подрядчик выполняет работы без задержек, все процессы контролируются.

До этого URA.RU писало, что в 2016 году жители Альменево были недовольны отсутствием природного газа в районе. Тогда ООО «Газпром межрегионгаз курган» включил поселения Учкулево и Иванково Альменевского района в проект программы на газификацию в 2016—2020 годы. В 2017 году «Газпром» проектировал газопровод-отвод Альменево и межпоселковый газопровод Альменево — село Малышево. Программа газификации Курганской области реализуется с 2003 года.

Глава Альменевского района Алексей Снежко (в белой каске) обсудил с подрядчиками ход работы по прокладке газопровода Алексей Снежко, соцсеть «ВКонтакте»

Снежко (в белой каске) попросил жителей подготовить деньги для проведения газа к дому от магистрального газопровода к октябрю 2023 года Алексей Снежко, соцсеть «ВКонтакте»