В Пермский край везут тысячи доз вакцины, которой привился Путин

23 августа 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин одним из первых привился новой вакциной Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермский край поступят 12 тысяч комплектов назальной вакцины от коронавируса, которую ранее испытал на себе президент РФ Владимир Путин. Об этом сегодня на заседании комитета по социальной политике пермского заксобрания сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень. «Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться уже сейчас, до сезонного роста заболеваемости, который мы ожидаем уже в сентябре. Речь идет не только о новой коронавирусной инфекции, но и иммунизации от гриппа и ОРВИ. Пройти вакцинацию можно любым способом. В ближайшее время в регион поступит 12 тысяч комплектов назальной вакцины от коронавируса», — передает слова министр telegram-канал пермского заксобрания. Речь идет о новом виде вакцинации — без применения игл и шприцов. Исследования показали, что по своей эффективности препарат не уступает «Спутнику V». По словам создателей препарата, он позволит обеспечить гарантированную стопроцентную защиту от коронавируса. Одним из первых, в ноябре 2021 года, новой назальной вакциной привился президент России Владимир Путин. После этого он чувствовал себя хорошо и вскоре возобновил занятия спортом.

В Пермский край поступят 12 тысяч комплектов назальной вакцины от коронавируса, которую ранее испытал на себе президент РФ Владимир Путин. Об этом сегодня на заседании комитета по социальной политике пермского заксобрания сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень. «Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться уже сейчас, до сезонного роста заболеваемости, который мы ожидаем уже в сентябре. Речь идет не только о новой коронавирусной инфекции, но и иммунизации от гриппа и ОРВИ. Пройти вакцинацию можно любым способом. В ближайшее время в регион поступит 12 тысяч комплектов назальной вакцины от коронавируса», — передает слова министр telegram-канал пермского заксобрания. Речь идет о новом виде вакцинации — без применения игл и шприцов. Исследования показали, что по своей эффективности препарат не уступает «Спутнику V». По словам создателей препарата, он позволит обеспечить гарантированную стопроцентную защиту от коронавируса. Одним из первых, в ноябре 2021 года, новой назальной вакциной привился президент России Владимир Путин. После этого он чувствовал себя хорошо и вскоре возобновил занятия спортом.