Мэрия города в ЯНАО построит каток вместо парковки

Каток будет устанавливаться на зимнее время, весной — демонтироваться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вместо обещанной горожанам парковки мэрия Надыма (ЯНАО) решила построить спортивный объект. Сообщение об этом было опубликовано в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». В администрации Надыма подтвердили, что на месте построят спортивное сооружение.

«Администрация пообещала жителям дома <…> разместить автомобильную стоянку на этом [фото] участке. Но обещание свое не сдержали и теперь, с 2023 года, на этом месте будет стоять новый каток, вместо снесенного с Площади Юбилейной, где теперь располагается фудзона», — пишет автор на условиях анонимности.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Надыма, там рассказали, что жителям сообщали, что устройство стоянки будет включено в перечень объектов благоустройства, реализация которого будет возможной при наличии бюджетного финансирования. «Программой формирования комфортной городской среды средства на этот объект не предусматриваются. В то же время в адрес администрации поступали многочисленные обращения жителей с просьбой убрать с площади Юбилейной спортивный корт. Устройство нового поля для минифутбола запланировано на 2023 год», — рассказали в пресс-службе.

Также в администрации добавили, что в настоящее время определена подрядная организация на поставку нового оборудования для массовых катаний на коньках. Каток будет устанавливаться на зимнее время, весной — демонтироваться. Рядом с ним будет установлена теплая раздевалка с пунктом проката коньков.

Место где планировалась парковка «Злой и добрый надымчанин»