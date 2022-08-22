22 августа 2022

Мэрия города в ЯНАО построит каток вместо парковки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ледового катка в школе N 106 г. Екатеринбург, дети на катке, дети на льду
Каток будет устанавливаться на зимнее время, весной — демонтироваться Фото:

Вместо обещанной горожанам парковки мэрия Надыма (ЯНАО) решила построить спортивный объект. Сообщение об этом было опубликовано в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». В администрации Надыма подтвердили, что на месте построят спортивное сооружение.

«Администрация пообещала жителям дома <…> разместить автомобильную стоянку на этом [фото] участке. Но обещание свое не сдержали и теперь, с 2023 года, на этом месте будет стоять новый каток, вместо снесенного с Площади Юбилейной, где теперь располагается фудзона», — пишет автор на условиях анонимности.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Надыма, там рассказали, что жителям сообщали, что устройство стоянки будет включено в перечень объектов благоустройства, реализация которого будет возможной при наличии бюджетного финансирования. «Программой формирования комфортной городской среды средства на этот объект не предусматриваются. В то же время в адрес администрации поступали многочисленные обращения жителей с просьбой убрать с площади Юбилейной спортивный корт. Устройство нового поля для минифутбола запланировано на 2023 год», — рассказали в пресс-службе.

Также в администрации добавили, что в настоящее время определена подрядная организация на поставку нового оборудования для массовых катаний на коньках. Каток будет устанавливаться на зимнее время, весной — демонтироваться. Рядом с ним будет установлена теплая раздевалка с пунктом проката коньков.

Место где планировалась парковка
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Вместо обещанной горожанам парковки мэрия Надыма (ЯНАО) решила построить спортивный объект. Сообщение об этом было опубликовано в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». В администрации Надыма подтвердили, что на месте построят спортивное сооружение. «Администрация пообещала жителям дома <…> разместить автомобильную стоянку на этом [фото] участке. Но обещание свое не сдержали и теперь, с 2023 года, на этом месте будет стоять новый каток, вместо снесенного с Площади Юбилейной, где теперь располагается фудзона», — пишет автор на условиях анонимности. Агентство обратилось за комментарием в администрацию Надыма, там рассказали, что жителям сообщали, что устройство стоянки будет включено в перечень объектов благоустройства, реализация которого будет возможной при наличии бюджетного финансирования. «Программой формирования комфортной городской среды средства на этот объект не предусматриваются. В то же время в адрес администрации поступали многочисленные обращения жителей с просьбой убрать с площади Юбилейной спортивный корт. Устройство нового поля для минифутбола запланировано на 2023 год», — рассказали в пресс-службе. Также в администрации добавили, что в настоящее время определена подрядная организация на поставку нового оборудования для массовых катаний на коньках. Каток будет устанавливаться на зимнее время, весной — демонтироваться. Рядом с ним будет установлена теплая раздевалка с пунктом проката коньков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...