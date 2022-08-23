Немцы ополчились на власти ФРГ за призыв идти на жертвы из-за РФ

23 августа 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Власти Германии призвали граждан идти на жертвы для помощи Украине Фото: Николай Бастриков © URA.RU Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали партию СвДП из-за призыва политика Мари-Агнес Штрак-Циммерманн идти на жертвы ради борьбы с Россией и помощи Киеву. Читатели заявили, что не готовы терпеть лишения. «Мы должны решительно противостоять президенту России Владимиру Путину. Это потребует личных жертв от всех нас, но мы не должны становиться слабыми, несмотря ни на что», — сказала Штрак-Циммерманн. «Нет, госпожа Штрак, я не готов приносить жертвы ради Украины. Если бы вы спросили нас, прежде чем вводить санкции, то этих санкций бы не было. Но нас не спросили, хорошо зная, что мы не поддержим это», — пишет читатель FhZRTt9. «Хорошо, мы все можем принести жертвы. Но для начала, например, госпожа Штрак могла бы просто отказаться от своего хобби — езды на мотоцикле для удовольствия, что просто тратит излишне ценный бензин. Это было бы образцовым началом», — пишет читатель americani_ite_domum. «Это слишком просто: тот, кто требует жертв от других, должен жертвовать сам. Она могла бы все же пожертвовать нуждающимся семьям свое большое жалование, но этого не происходит», — пишет читатель uiponlkjzefhu. «Мы богатая страна, люди в Германии обеспечены. Зачем нам чем-то жертвовать и становится бедными?» — не понимает читатель Abt. Страны ЕС ввели санкции против РФ после начала спецоперации Москвы на Украине. В результате страны Запада также столкнулись с экономическим кризисом, ростом цен и другими последствиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали партию СвДП из-за призыва политика Мари-Агнес Штрак-Циммерманн идти на жертвы ради борьбы с Россией и помощи Киеву. Читатели заявили, что не готовы терпеть лишения. «Мы должны решительно противостоять президенту России Владимиру Путину. Это потребует личных жертв от всех нас, но мы не должны становиться слабыми, несмотря ни на что», — сказала Штрак-Циммерманн. «Нет, госпожа Штрак, я не готов приносить жертвы ради Украины. Если бы вы спросили нас, прежде чем вводить санкции, то этих санкций бы не было. Но нас не спросили, хорошо зная, что мы не поддержим это», — пишет читатель FhZRTt9. «Хорошо, мы все можем принести жертвы. Но для начала, например, госпожа Штрак могла бы просто отказаться от своего хобби — езды на мотоцикле для удовольствия, что просто тратит излишне ценный бензин. Это было бы образцовым началом», — пишет читатель americani_ite_domum. «Это слишком просто: тот, кто требует жертв от других, должен жертвовать сам. Она могла бы все же пожертвовать нуждающимся семьям свое большое жалование, но этого не происходит», — пишет читатель uiponlkjzefhu. «Мы богатая страна, люди в Германии обеспечены. Зачем нам чем-то жертвовать и становится бедными?» — не понимает читатель Abt. Страны ЕС ввели санкции против РФ после начала спецоперации Москвы на Украине. В результате страны Запада также столкнулись с экономическим кризисом, ростом цен и другими последствиями.