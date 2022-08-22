Пермский край выделит полмиллиарда для восстановления Донбасса

23 августа 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Пермский край направит для восстановления освобожденных территорий ДНР и ЛНР полмиллиарда рублей Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский край выделит 500 миллионов рублей для восстановления инфраструктуры территорий Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие поправки в бюджет внесены в региональное заксобрание. «Проект поправок предполагает увеличение резервного фонда Пермского края на 500 млн рублей с целью обеспечения мероприятий, осуществляемых регионом для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР. В целом, пакет изменений предполагает увеличение основных показателей, параметры дефицита не изменяются», — сообщает официальный telegram-канал заксобрания Пермского края. Законопроект депутаты заксобрания региона планируют рассмотреть на сентябрьском заседании. Уточняется, что в случае его принятия изменения затронут госпрограммы по здравоохранению, образованию, социальной политике, развитию транспортной системы, а также бюджетной обеспеченности муниципалитетов. Россия проводит спецоперацию по освобождению территорий ДНР и ЛНР с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.

Пермский край выделит 500 миллионов рублей для восстановления инфраструктуры территорий Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие поправки в бюджет внесены в региональное заксобрание. «Проект поправок предполагает увеличение резервного фонда Пермского края на 500 млн рублей с целью обеспечения мероприятий, осуществляемых регионом для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР. В целом, пакет изменений предполагает увеличение основных показателей, параметры дефицита не изменяются», — сообщает официальный telegram-канал заксобрания Пермского края. Законопроект депутаты заксобрания региона планируют рассмотреть на сентябрьском заседании. Уточняется, что в случае его принятия изменения затронут госпрограммы по здравоохранению, образованию, социальной политике, развитию транспортной системы, а также бюджетной обеспеченности муниципалитетов. Россия проводит спецоперацию по освобождению территорий ДНР и ЛНР с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины.