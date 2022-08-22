Губернатор Моор попал под санкции Канады

23 августа 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Ранее тюменский губернатор попал под санкции Великобритании Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Тюменской области Александр Моор включен в санкционный список Канады. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства североамериканской страны. «Моор Александр Викторович, родился 6 января 1974 года», — указано в документе. Всего в новом санкционном листе 62 фамилии российских чиновников и руководителей предприятий оборонного сектора. Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор попал под санкции Великобритании. Они подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королество и заморозку активов в этой стране при их наличии. Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. В июне Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство.

Губернатор Тюменской области Александр Моор включен в санкционный список Канады. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства североамериканской страны. «Моор Александр Викторович, родился 6 января 1974 года», — указано в документе. Всего в новом санкционном листе 62 фамилии российских чиновников и руководителей предприятий оборонного сектора. Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор попал под санкции Великобритании. Они подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королество и заморозку активов в этой стране при их наличии. Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. В июне Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство.