22 августа 2022

Губернатор Моор попал под санкции Канады

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Ранее тюменский губернатор попал под санкции Великобритании Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Тюменской области Александр Моор включен в санкционный список Канады. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства североамериканской страны.

«Моор Александр Викторович, родился 6 января 1974 года», — указано в документе. Всего в новом санкционном листе 62 фамилии российских чиновников и руководителей предприятий оборонного сектора.

Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор попал под санкции Великобритании. Они подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королество и заморозку активов в этой стране при их наличии.

Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. В июне Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор включен в санкционный список Канады. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства североамериканской страны. «Моор Александр Викторович, родился 6 января 1974 года», — указано в документе. Всего в новом санкционном листе 62 фамилии российских чиновников и руководителей предприятий оборонного сектора. Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор попал под санкции Великобритании. Они подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королество и заморозку активов в этой стране при их наличии. Санкции против российских чиновников страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация соседней страны, а также защита населения Донбасса. В июне Моор посетил город Краснодон в ЛНР, над которым Тюменская область взяла шефство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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