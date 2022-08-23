Роспотребнадзор пообещал не вводить COVID-ограничения в школах

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В школах не будут вводить новые коронавирусные ограничения Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет необходимости вводить дополнительные коронавирусные ограничения в школах. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«На совещании обсуждались вопросы готовности школ к началу учебного года. Как отметила Анна Попова, территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется, подчеркнула Попова», — говорится в сообщении Роспотребнадзора

1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения, сообщает телеканал 360. 16 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет необходимости вводить дополнительные коронавирусные ограничения в школах. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. «На совещании обсуждались вопросы готовности школ к началу учебного года. Как отметила Анна Попова, территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется, подчеркнула Попова», — говорится в сообщении Роспотребнадзора 1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения, сообщает телеканал 360. 16 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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