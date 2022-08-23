Роспотребнадзор пообещал не вводить COVID-ограничения в школах

23 августа 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

В школах не будут вводить новые коронавирусные ограничения Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет необходимости вводить дополнительные коронавирусные ограничения в школах. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. «На совещании обсуждались вопросы готовности школ к началу учебного года. Как отметила Анна Попова, территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется, подчеркнула Попова», — говорится в сообщении Роспотребнадзора 1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения, сообщает телеканал 360. 16 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент нет необходимости вводить дополнительные коронавирусные ограничения в школах. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. «На совещании обсуждались вопросы готовности школ к началу учебного года. Как отметила Анна Попова, территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется, подчеркнула Попова», — говорится в сообщении Роспотребнадзора 1 июля Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения, сообщает телеканал 360. 16 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения.