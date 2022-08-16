Роспотребнадзор возвращает масочный режим

Роспотребнадзор порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы). Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы», — сообщает Роспотребнадзор.
2 июля в России официально сняли все коронавирусные ограничения. 4 июля были сняты ограничения на пересечение границы, пишет RT.
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