Жителям ЯНАО упростили решение квартирного вопроса

На Ямале расселено более 67,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья с начала 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО запустили новую меру поддержки граждан. Теперь жители аварийных домов смогут инвестировать в строительство новой квартиры. Об этом сообщается в департаменте строительства ЯНАО.

«Новая мера поддержки позволит жителям не дожидаться расселения своих домов, а самостоятельно найти вариант для приобретения нового жилья на первичном рынке у частных застройщиков. Сертификат можно будет получить сразу после признания жилья аварийным. При этом, в случае, если жилье не будет найдено, расселение произведут в порядке очереди силами администрации муниципального образования», — сообщил первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Также в департаменте рассказали, что поддержка также предоставляется участникам региональной программы «Молодая семья», проживающим в аварийном фонде. Семьям, ставшим участниками программы до 1 сентября 2021 года, предоставляется внеочередная выплата. При этом семьи, которые изначально были включены в программу и ожидают сертификата, получат его, как и планировалось в обычном порядке. На расширение программы для молодых семей выделено дополнительное финансирование и участники не ухудшат позицию в очереди.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов восстановил справедливость, распространив действие жилищных сертификатов на семьи, которые выбыли из очереди по достижению предельного возраста ожидания. Речь идет о программе помощи молодым семьям. Для участия в программе нужно подать заявку через Госуслуги.