Осуждавший спецоперацию депутат из ЯНАО не сдал мандат

Депутат продолжает состоять в гордуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат городской думы Ноябрьска Александр Бондарчук продолжает работу в городской думе Ноябрьска, после того как осуждал спецоперацию РФ на Украине. Однако сам оппозиционный политик сейчас затаился, боясь повышенного внимания от полиции, которая пристально следит за его действиями. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников.

«Пока Бондарчук не намерен сдавать мандат. Однако, как раньше проявляться, как активный политик он не будет. Он из своих соцсетей удалил практически всех друзей. Страницу во „ВКонтакте“ теперь он ведет закрыто, что он пишет известно только 17 друзей», — сообщает собеседник.

Прокомментировать, почему Бондарчук остается депутатом, после высказываний о спецоперации, не смогла председатель думы Ноябрьска Ирина Ращупкина. «Это не моя компетенция», — пояснила она. Сам депутат отказался что-либо сообщать агентству. «Без комментариев», — уточнил политик.

На тот момент, когда Бондарчук высказался о спецоперации, не были приняты новый закон, предусматривающий уголовное наказание за фейки и дискредитацию армии РФ. Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по освобождению Донбасса от.