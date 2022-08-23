У Артюхова попросили новые рейсы из Ноябрьска

Жители Муравленко просят добавить рейсы в Казань, Барнаул и на Камчатку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Муравленко (ЯНАО) просят добавить рейсы из Ноябрьска в города РФ. Вопрос Дмитрию Артюхову задали жители города, на встрече в рамках «Честного маршрута».

«Люблю путешествовать по России. Из Ноябрьска количество направлений ограничено, поэтому приходится выезжать в большие города — Москву, Екатеринбург. Это отнимает время, финансово затратно. Можно добавить Казань, Барнаул, Камчатку?» — задали вопрос губернатору ЯНАО.

Глава ЯНАО рассказал, чтобы цена была доступна, на первом этапе — старт рейса, нужна субсидия. Если он бесперспективный, он будет убыточным для авиакомпании, и мы будем покрывать. «Направление из Ноябрьска. Собственник аэропорта перетягивает поток к себе, это большая проблема для нас. Мы пытаемся находить эти решения, потому что это не наш аэропорт. Все остальные аэропорты наши. В Новом Уренгое строится красивый, будет лучшим на российском севере. Мы в этом году пробовали южные направления — Алтай и Минводы, они хорошо себя показывают. До Камчатки нереально долететь, самолет на это не рассчитан. Давайте посмотрим. Осенью будем составлять новое расписание. Посмотрим, как показали себя новые направления из Ноябрьска», — рассказал Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что из аэропорта, который строится в Новом Уренгое, будут летать международные рейсы. Об этом глава региона рассказал, отвечая на вопросы жителей Губкинского в рамках «Честного маршрута».