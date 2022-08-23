В ЯНАО вынесли приговор двум жителям Пуровского района

Жители ЯНАО 18 лет скрывались от правоохранителей Фото: Илья Московец © URA.RU

Двум жителям Пуровского района вынесен приговор за совершенное в 2003 году преступление. Об этом сообщили в следственном комитете ЯНАО.

«Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ [убийство, совершенное группой лиц]», — сообщили на сайте комитета.

Также там добавили, что приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, второму — в виде 10 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU cообщало, обвиняемые в убийстве жители Пуровского района ЯНАО 18 лет скрывались от правоохранителей в разных городах. Пойманы злоумышленники были благодаря взаимодействию органов следствия и сотрудников ОМВД РФ по Пуровскому Району ЯНАО. Правоохранители провели комплекс судебных экспертиз и следственных действий для подтверждения причастности обвиняемых к убийству.