11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

Жителей ЯНАО задержали за убийство, совершенное 18 лет назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО 18 лет скрывались от правоохранителей Фото:

Обвиняемые в убийстве жители Пуровского района ЯНАО 18 лет скрывались от правоохранителей в разных городах. Как сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО, жители региона совершили преступление в 2003 году.

«По данным следствия, в августе 2003 года на берегу реки Пякупур в Пуровском районе между двумя мужчинами, с одной стороны, и третьим — с другой, возникла ссора. Действуя совместно и согласовано, один из обвиняемых стал удерживать пострадавшего, а второй накинул ремень на его шею и стал душить. После совершения преступления оба подозреваемых уехали из Пуровского района, один проживал в различных городах ЯНАО, а второй — в другом субъекте России», — говорится в сообщении следственного комитета.

Пойманы злоумышленники были благодаря взаимодействию органов следствия и сотрудников ОМВД РФ по Пуровскому Району ЯНАО. Правоохранители провели комплекс судебных экспертиз и следственных действий для подтверждения причастности обвиняемых к убийству. Было установлено, что один из нападавших судим за совершение ряда насильственных преступлений против личности. Для обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что житель города Муравленко предстанет перед судом за убийство, совершенное в 1993 году. Обвиняемый 27 лет скрывался от органов правопорядка используя поддельные документы.

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Обвиняемые в убийстве жители Пуровского района ЯНАО 18 лет скрывались от правоохранителей в разных городах. Как сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО, жители региона совершили преступление в 2003 году. «По данным следствия, в августе 2003 года на берегу реки Пякупур в Пуровском районе между двумя мужчинами, с одной стороны, и третьим — с другой, возникла ссора. Действуя совместно и согласовано, один из обвиняемых стал удерживать пострадавшего, а второй накинул ремень на его шею и стал душить. После совершения преступления оба подозреваемых уехали из Пуровского района, один проживал в различных городах ЯНАО, а второй — в другом субъекте России», — говорится в сообщении следственного комитета. Пойманы злоумышленники были благодаря взаимодействию органов следствия и сотрудников ОМВД РФ по Пуровскому Району ЯНАО. Правоохранители провели комплекс судебных экспертиз и следственных действий для подтверждения причастности обвиняемых к убийству. Было установлено, что один из нападавших судим за совершение ряда насильственных преступлений против личности. Для обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что житель города Муравленко предстанет перед судом за убийство, совершенное в 1993 году. Обвиняемый 27 лет скрывался от органов правопорядка используя поддельные документы.
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