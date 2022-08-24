В Кургане продают квартиру с розовыми натяжными потолками. Скрин

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Город. Курган, новострой, ипотека, долгострой, квартиры
Квартиру площадью 49 квадратных метров продают за 5 млн рублей Фото:

В Кургане продают квартиру за 5 млн рублей с розовыми натяжными потолками. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian.

«Вся инфраструктура в шаговой доступности: ЦПКиО, Парк Победы, Детский парк. Рядом находятся ТРЦ „Пушкинский“, детские сады, школы, поликлиники», — написано в объявлении. По словам владельца, в квартире сделан косметический ремонт.

В комнатах сделаны розовые натяжные потолки. Часть мебели владелец предлагает оставить новым хозяевам. Двухкомнатную вторичку площадью 49 квадратных метров оценили в 5 млн рублей.

URA.RU писало, что в Кургане риелторы ожидают снижения цен на квартиры на вторичном рынке. По словам президента гильдии риелторов Курганской области Дениса Козлова, летом цены на вторичное жилье начали снижаться. Он считает, что тенденция к снижению останется.

В квартире сделаны розовые натяжные потолки
Квартира находится на 9 этаже
Владельцы предлагают оставить часть мебели

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В Кургане продают квартиру за 5 млн рублей с розовыми натяжными потолками. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian. «Вся инфраструктура в шаговой доступности: ЦПКиО, Парк Победы, Детский парк. Рядом находятся ТРЦ „Пушкинский“, детские сады, школы, поликлиники», — написано в объявлении. По словам владельца, в квартире сделан косметический ремонт. В комнатах сделаны розовые натяжные потолки. Часть мебели владелец предлагает оставить новым хозяевам. Двухкомнатную вторичку площадью 49 квадратных метров оценили в 5 млн рублей. URA.RU писало, что в Кургане риелторы ожидают снижения цен на квартиры на вторичном рынке. По словам президента гильдии риелторов Курганской области Дениса Козлова, летом цены на вторичное жилье начали снижаться. Он считает, что тенденция к снижению останется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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