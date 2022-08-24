В Кургане продают квартиру с розовыми натяжными потолками. Скрин

24 августа 2022 в 05:28 Размер текста - 17 +

Квартиру площадью 49 квадратных метров продают за 5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане продают квартиру за 5 млн рублей с розовыми натяжными потолками. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian. «Вся инфраструктура в шаговой доступности: ЦПКиО, Парк Победы, Детский парк. Рядом находятся ТРЦ „Пушкинский“, детские сады, школы, поликлиники», — написано в объявлении. По словам владельца, в квартире сделан косметический ремонт. В комнатах сделаны розовые натяжные потолки. Часть мебели владелец предлагает оставить новым хозяевам. Двухкомнатную вторичку площадью 49 квадратных метров оценили в 5 млн рублей. URA.RU писало, что в Кургане риелторы ожидают снижения цен на квартиры на вторичном рынке. По словам президента гильдии риелторов Курганской области Дениса Козлова, летом цены на вторичное жилье начали снижаться. Он считает, что тенденция к снижению останется. В квартире сделаны розовые натяжные потолки Фото с сайта Cian Квартира находится на 9 этаже Фото с сайта Cian Владельцы предлагают оставить часть мебели Фото с сайта Cian

В Кургане продают квартиру за 5 млн рублей с розовыми натяжными потолками. Объявление о продаже выставлено на сайте Cian. «Вся инфраструктура в шаговой доступности: ЦПКиО, Парк Победы, Детский парк. Рядом находятся ТРЦ „Пушкинский“, детские сады, школы, поликлиники», — написано в объявлении. По словам владельца, в квартире сделан косметический ремонт. В комнатах сделаны розовые натяжные потолки. Часть мебели владелец предлагает оставить новым хозяевам. Двухкомнатную вторичку площадью 49 квадратных метров оценили в 5 млн рублей. URA.RU писало, что в Кургане риелторы ожидают снижения цен на квартиры на вторичном рынке. По словам президента гильдии риелторов Курганской области Дениса Козлова, летом цены на вторичное жилье начали снижаться. Он считает, что тенденция к снижению останется.