23 августа 2022

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан. Видео, фото

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Евгений Ройзман у ОП7 и в Октябрьском районном суде. Екатеринбург , ройзман евгений
В настоящее время Ройзмана доставляют в отдел полиции (архивное фото) Фото:

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», сообщает telegram-канал Mash.

«В Екатеринбурге задержан бывший мэр этого города Евгений Ройзман. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — говорится в сообщении. В настоящее время Ройзмана доставляют в отдел полиции. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Евгений Ройзман публично высказывался о действиях российской армии. Он политически поддерживал оппозиционера Алексея Навального (признан экстремистом). И принимал участие в различных протестных акциях.

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», сообщает telegram-канал Mash. «В Екатеринбурге задержан бывший мэр этого города Евгений Ройзман. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — говорится в сообщении. В настоящее время Ройзмана доставляют в отдел полиции. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Евгений Ройзман публично высказывался о действиях российской армии. Он политически поддерживал оппозиционера Алексея Навального (признан экстремистом). И принимал участие в различных протестных акциях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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