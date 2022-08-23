В настоящее время Ройзмана доставляют в отдел полиции (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», сообщает telegram-канал Mash.

«В Екатеринбурге задержан бывший мэр этого города Евгений Ройзман. Ему вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — говорится в сообщении. В настоящее время Ройзмана доставляют в отдел полиции. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Евгений Ройзман публично высказывался о действиях российской армии. Он политически поддерживал оппозиционера Алексея Навального (признан экстремистом). И принимал участие в различных протестных акциях.