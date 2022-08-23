Силовики изымают у задержанного Евгения Ройзмана иконы

Обыски проходят в квартире, офисе и частном музее Евгения Ройзмана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следствие изымает у задержанного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана иконы. Сейчас в офисе Ройзмана идут обыски. По информации источника, поступило заявление о том, что как минимум одна из икон была украдена.

«Следственные действия идут не только в квартире Ройзмана, но и в музее Невьянской иконы и офисе Евгения Ройзмана по улице Красноармейской. Изымаются доказательства в рамках уголовного дела. Среди них — иконы музея, которые, согласно заключению экспертизы, могут представлять культурную ценность. Но как минимум одна из икон была украдена», — пишет telegram-канал О!News со ссылкой на источники.

Ранее URA.RU писало, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили его задержание и проведение обысков в офисе фонда и музее Невьянской иконы.