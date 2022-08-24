NBC: США направят деньги для Украины на разработку нового оружия

США готовят для Украины новый пакет вооружения и техники. Он может стать крупнейшим за всю историю российско-украинского конфликта, стоимость оценивается в 3 млрд долларов, сообщает телеканал NBC.
«Администрация [президента США Джо] Байдена может объявить о пакете уже в среду [24 августа]. Помощь будет подпадать под действие инициативы, в рамках которой оружие и оборудование поступают от частного сектора, а не от администрации президента, использующей запасы США», — говорится на официальном сайте телеканала.
Сообщается также, что пакет может включать беспилотники и другое оружие частной промышленности. При этом многое из заявленного оружия в ближайшие месяцы или даже годы не поступит на Украину, потому что находится в стадии разработки.
Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — защита граждан Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов украинских националистов и ВСУ. Российские войска денацифицируют и демилитаризируют территорию. Несмотря на это, страны Запада ввели против России жесткие санкции, а также стали помогать Украине оружием и финансами. Однако ВС РФ успешно уничтожает иностранное вооружение на этой территории.
Киев начал опасаться, что партнеры устанут ему оказывать поддержку, пишет «Федеральное агентство новостей». Министр обороны Алексей Резников заявил, что нужно с ними «работать, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости», уточняет агентство Nation News. Киев назвал эту ситуацию «очень опасной», дополняет MK.RU.
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США готовят для Украины новый пакет вооружения и техники. Он может стать крупнейшим за всю историю российско-украинского конфликта, стоимость оценивается в 3 млрд долларов, сообщает телеканал NBC. «Администрация [президента США Джо] Байдена может объявить о пакете уже в среду [24 августа]. Помощь будет подпадать под действие инициативы, в рамках которой оружие и оборудование поступают от частного сектора, а не от администрации президента, использующей запасы США», — говорится на официальном сайте телеканала. Сообщается также, что пакет может включать беспилотники и другое оружие частной промышленности. При этом многое из заявленного оружия в ближайшие месяцы или даже годы не поступит на Украину, потому что находится в стадии разработки. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — защита граждан Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов украинских националистов и ВСУ. Российские войска денацифицируют и демилитаризируют территорию. Несмотря на это, страны Запада ввели против России жесткие санкции, а также стали помогать Украине оружием и финансами. Однако ВС РФ успешно уничтожает иностранное вооружение на этой территории. Киев начал опасаться, что партнеры устанут ему оказывать поддержку, пишет «Федеральное агентство новостей». Министр обороны Алексей Резников заявил, что нужно с ними «работать, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости», уточняет агентство Nation News. Киев назвал эту ситуацию «очень опасной», дополняет MK.RU.