Евгению Ройзману вменяют статью 280.3 УК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время он задержан по статье 280.3 УК РФ, предполагающей наказание за дискредитацию российской армии. Адвокат Ройзмана Юлия Федотова пока не подтвердила эту информацию.

«Я сама узнала от журналистов [о задержании Ройзмана]», — заявила она ТАСС. В настоящее время Ройзмана доставляют в отдел полиции.

Ранее Евгений Ройзман публично высказывался о действиях российской армии. Он политически поддерживал оппозиционера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и принимал участие в различных протестных акциях. В этом году суд в Екатеринбурге уже трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП на общую сумму 150 тыс. рублей. Еще один штраф в 85 тыс. рублей ему присудили по статье о неуважении к власти.

Обновлено 24 августа в 08:09:

В фонде Ройзмана подтвердили его задержание. А также проведение обысков в офисе фонда и частном музее Невьянской иконы.