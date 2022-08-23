23 августа 2022

Челябинцам обещают 32-градусную жару и дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй в Калачево. Челябинск, лето, жара, зонт, зонтик, зной
Август в Челябинской области заканчивается аномальной жарой Фото:

Аномальная жара, установившаяся в Челябинской области с начала недели, к выходным достигнет 32 градусов. Одновременно в регионе начнутся дожди, сообщили 24 августа URA.RU в региональном ЦГМС.

«Днем 25 августа на территории Челябинской области ожидается 26—31 градус тепла. В пятницу, 26 августа, термометры будут показывать уже до 32 градусов. В самом Челябинске будет несколько прохладнее: 30 и 31 градус соответственно», — пояснили также в гидрометцентре.

Также 26 августа и в Челябинской области, и в ее столице ожидаются кратковременные дожди. Скорость ветра не превысит 2—7 метров в секунду. В большинстве районов Южного Урала сохраняется высокая, а на юге региона — чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

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Аномальная жара, установившаяся в Челябинской области с начала недели, к выходным достигнет 32 градусов. Одновременно в регионе начнутся дожди, сообщили 24 августа URA.RU в региональном ЦГМС. «Днем 25 августа на территории Челябинской области ожидается 26—31 градус тепла. В пятницу, 26 августа, термометры будут показывать уже до 32 градусов. В самом Челябинске будет несколько прохладнее: 30 и 31 градус соответственно», — пояснили также в гидрометцентре. Также 26 августа и в Челябинской области, и в ее столице ожидаются кратковременные дожди. Скорость ветра не превысит 2—7 метров в секунду. В большинстве районов Южного Урала сохраняется высокая, а на юге региона — чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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