Август в Челябинской области заканчивается аномальной жарой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальная жара, установившаяся в Челябинской области с начала недели, к выходным достигнет 32 градусов. Одновременно в регионе начнутся дожди, сообщили 24 августа URA.RU в региональном ЦГМС.

«Днем 25 августа на территории Челябинской области ожидается 26—31 градус тепла. В пятницу, 26 августа, термометры будут показывать уже до 32 градусов. В самом Челябинске будет несколько прохладнее: 30 и 31 градус соответственно», — пояснили также в гидрометцентре.

Также 26 августа и в Челябинской области, и в ее столице ожидаются кратковременные дожди. Скорость ветра не превысит 2—7 метров в секунду. В большинстве районов Южного Урала сохраняется высокая, а на юге региона — чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).