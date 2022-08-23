В двух курганских городах ввели запрет на алкоголь в выходной

24 августа 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Жители двух курганских городов не смогут приобрести алкоголь в выходной день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители двух городов Курганской области не смогут приобрести алкогольные напитки 27 августа в магазинах своих населенных пунктов. Соответствующие распоряжения выпустили администрация Шадринска и власти Шумихинского муниципального округа. «27 августа, в День города, в Шадринске будет запрещена продажа алкогольной продукции. <…> 27 августа 2022 года на территории Шумихинского муниципального округа будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции», — рассказали в официальных группах местных администраций соцсети «ВКонтакте». Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 8 часов утра до 23 часов. При этом в шумихинских предприятиях общепита разрешат розничную продажу алкоголя посетителям. В Шадринске условия запрета строже. «Запрещен вынос алкогольной продукции, в том числе пива, в предприятиях общественного питания», — информирует постановление администрации города от 19 августа. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на День города ввели традиционный запрет на продажу алкоголя. По словам мэра Елены Ситниковой, приобрести спиртное разрешали лишь в стационарных точках питания.

Жители двух городов Курганской области не смогут приобрести алкогольные напитки 27 августа в магазинах своих населенных пунктов. Соответствующие распоряжения выпустили администрация Шадринска и власти Шумихинского муниципального округа. «27 августа, в День города, в Шадринске будет запрещена продажа алкогольной продукции. <…> 27 августа 2022 года на территории Шумихинского муниципального округа будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции», — рассказали в официальных группах местных администраций соцсети «ВКонтакте». Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 8 часов утра до 23 часов. При этом в шумихинских предприятиях общепита разрешат розничную продажу алкоголя посетителям. В Шадринске условия запрета строже. «Запрещен вынос алкогольной продукции, в том числе пива, в предприятиях общественного питания», — информирует постановление администрации города от 19 августа. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на День города ввели традиционный запрет на продажу алкоголя. По словам мэра Елены Ситниковой, приобрести спиртное разрешали лишь в стационарных точках питания.