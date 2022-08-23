23 августа 2022

В двух курганских городах ввели запрет на алкоголь в выходной

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки, алкоголь
Жители двух курганских городов не смогут приобрести алкоголь в выходной день Фото:

Жители двух городов Курганской области не смогут приобрести алкогольные напитки 27 августа в магазинах своих населенных пунктов. Соответствующие распоряжения выпустили администрация Шадринска и власти Шумихинского муниципального округа.

«27 августа, в День города, в Шадринске будет запрещена продажа алкогольной продукции. <…> 27 августа 2022 года на территории Шумихинского муниципального округа будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции», — рассказали в официальных группах местных администраций соцсети «ВКонтакте». Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 8 часов утра до 23 часов.

При этом в шумихинских предприятиях общепита разрешат розничную продажу алкоголя посетителям. В Шадринске условия запрета строже. «Запрещен вынос алкогольной продукции, в том числе пива, в предприятиях общественного питания», — информирует постановление администрации города от 19 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на День города ввели традиционный запрет на продажу алкоголя. По словам мэра Елены Ситниковой, приобрести спиртное разрешали лишь в стационарных точках питания.

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Жители двух городов Курганской области не смогут приобрести алкогольные напитки 27 августа в магазинах своих населенных пунктов. Соответствующие распоряжения выпустили администрация Шадринска и власти Шумихинского муниципального округа. «27 августа, в День города, в Шадринске будет запрещена продажа алкогольной продукции. <…> 27 августа 2022 года на территории Шумихинского муниципального округа будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции», — рассказали в официальных группах местных администраций соцсети «ВКонтакте». Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 8 часов утра до 23 часов. При этом в шумихинских предприятиях общепита разрешат розничную продажу алкоголя посетителям. В Шадринске условия запрета строже. «Запрещен вынос алкогольной продукции, в том числе пива, в предприятиях общественного питания», — информирует постановление администрации города от 19 августа. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на День города ввели традиционный запрет на продажу алкоголя. По словам мэра Елены Ситниковой, приобрести спиртное разрешали лишь в стационарных точках питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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