14 августа 2022
13 августа 2022

В Кургане на день запретят продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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О запрете продажи алкоголя рассказала мэр Елена Ситникова Фото:

В Кургане 20 августа, в День города, запретят продажу алкоголя. Об этом на пресс-конференции заявила мэр города Елена Ситникова, передает корреспондент URA.RU.

«Продажа алкоголя в День города, она традиционно у нас будет запрещена на территории города Кургана. Разрешено будет только употреблять некрепкие алкогольные напитки в стационарных точках питания без выноса с территории организации питания», — рассказала Ситникова.

Ранее стало известно, что из-за ремонта на Центральной площади им. Владимира Ленина главным местом празднования в этот день станет Троицкая площадь. Сцену планируют установить на улице Ленина, при этом по улице Климова можно будет проехать.

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В Кургане 20 августа, в День города, запретят продажу алкоголя. Об этом на пресс-конференции заявила мэр города Елена Ситникова, передает корреспондент URA.RU. «Продажа алкоголя в День города, она традиционно у нас будет запрещена на территории города Кургана. Разрешено будет только употреблять некрепкие алкогольные напитки в стационарных точках питания без выноса с территории организации питания», — рассказала Ситникова. Ранее стало известно, что из-за ремонта на Центральной площади им. Владимира Ленина главным местом празднования в этот день станет Троицкая площадь. Сцену планируют установить на улице Ленина, при этом по улице Климова можно будет проехать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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