В Кургане на день запретят продажу алкоголя

О запрете продажи алкоголя рассказала мэр Елена Ситникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 20 августа, в День города, запретят продажу алкоголя. Об этом на пресс-конференции заявила мэр города Елена Ситникова, передает корреспондент URA.RU.

«Продажа алкоголя в День города, она традиционно у нас будет запрещена на территории города Кургана. Разрешено будет только употреблять некрепкие алкогольные напитки в стационарных точках питания без выноса с территории организации питания», — рассказала Ситникова.

Ранее стало известно, что из-за ремонта на Центральной площади им. Владимира Ленина главным местом празднования в этот день станет Троицкая площадь. Сцену планируют установить на улице Ленина, при этом по улице Климова можно будет проехать.