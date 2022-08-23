В Курган переедут более 20 семей из аварийных домов Макушино. Видео

24 августа 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Курган переселят 24 семьи из аварийных макушинских домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семьи из Макушинского района (Курганская область) станут жителями Кургана при переселении из аварийного жилья. Церемонию вручения 24 ключей от новых квартир показали на курганском телевидении. «Ключи от 24 квартир вручили новым владельцам жилья. Всех их переселяют из ветхого и аварийного жилья в городе Макушино», — сообщили в телекомпании «Вести Зауралья». На торжественной церемонии присутствовали председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин, губернатор Вадим Шумков и глава Кургана Елена Ситникова. Во время вручения Степашин отметил, что Курганская область находится на передовых позициях среди российских регионов по переселению из аварийных домов. Несмотря на это, работа по расселению из ветхих домов будет продолжаться. Ранее URA.RU сообщали, что около 20 курганских семей продолжают жить в аварийных квартирах. Их не переселяют, даже несмотря на наличие средств.

Семьи из Макушинского района (Курганская область) станут жителями Кургана при переселении из аварийного жилья. Церемонию вручения 24 ключей от новых квартир показали на курганском телевидении. «Ключи от 24 квартир вручили новым владельцам жилья. Всех их переселяют из ветхого и аварийного жилья в городе Макушино», — сообщили в телекомпании «Вести Зауралья». На торжественной церемонии присутствовали председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин, губернатор Вадим Шумков и глава Кургана Елена Ситникова. Во время вручения Степашин отметил, что Курганская область находится на передовых позициях среди российских регионов по переселению из аварийных домов. Несмотря на это, работа по расселению из ветхих домов будет продолжаться. Ранее URA.RU сообщали, что около 20 курганских семей продолжают жить в аварийных квартирах. Их не переселяют, даже несмотря на наличие средств.