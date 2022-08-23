В Перми мосты через Каму несли угрозу судам

На пролетах Камского и Красавинского моста не было освещения судоходной сигнализации
Уральская транспортная прокуратура нашла нарушения в содержании Красавинского и Камского мостов в Перми. На эстакадах не было установлено освещение судоходной сигнализации, говорится в telegram-канале ведомства.
«В нарушение требований закона на Камском и Красавинском мостах отсутствовало освещение судоходной сигнализации на судоходных пролетах», — сообщает прокуратура. Это может привести к авариям и ЧП на воде.
После проверки прокуратуры компании, эксплуатирующие мосты, восстановили освещение. Двух сотрудников организаций привлекли к дисциплинарной ответственности.
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