23 августа 2022

В Перми мосты через Каму несли угрозу судам

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, кама, набережная камы, река кама, виды перми, пермь, коммунальный мост, вид города с высоты
На пролетах Камского и Красавинского моста не было освещения судоходной сигнализации Фото:

Уральская транспортная прокуратура нашла нарушения в содержании Красавинского и Камского мостов в Перми. На эстакадах не было установлено освещение судоходной сигнализации, говорится в telegram-канале ведомства.

«В нарушение требований закона на Камском и Красавинском мостах отсутствовало освещение судоходной сигнализации на судоходных пролетах», — сообщает прокуратура. Это может привести к авариям и ЧП на воде.

После проверки прокуратуры компании, эксплуатирующие мосты, восстановили освещение. Двух сотрудников организаций привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Уральская транспортная прокуратура нашла нарушения в содержании Красавинского и Камского мостов в Перми. На эстакадах не было установлено освещение судоходной сигнализации, говорится в telegram-канале ведомства. «В нарушение требований закона на Камском и Красавинском мостах отсутствовало освещение судоходной сигнализации на судоходных пролетах», — сообщает прокуратура. Это может привести к авариям и ЧП на воде. После проверки прокуратуры компании, эксплуатирующие мосты, восстановили освещение. Двух сотрудников организаций привлекли к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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