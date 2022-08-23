Вице-мэр Ханты-Мансийска, отвечающий за политику, ушел в отставку

Вице-мэр Ханты-Мансийска Евгений Родионов покинул пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политический вице-мэр Ханты-Мансийска Евгений Родионов ушел в отставку. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте окружной столицы.

«Родионов уволился из администрации Ханты-Мансийска и даже успел уже вывезти вещи из кабинета. Его отставка стала неожиданной. Он был в материале, присутствовал на учебе в „школе мэров“, которая недавно проходила в Нягани, строил планы. А потом вдруг написал заявление об уходе с должности», — сообщил инсайдер.

На сайте администрации Ханты-Мансийска уже убраны данные о Родионове в качестве заместителя главы. Там также указано, что управления опеки и попечительства, кадровой и муниципальной службы, информатизации, общественных связей и МБУ «Городской информационный центр» и «Управление по развитию туризма и внешних связей», которые он курировал, переданы под управление другому заместителю главы Ханты-Мансийска — Ирине Черкановой.

Родионов был назначен на должность замглавы Ханты-Мансийска в феврале. До этого он работал в компании «Газпромнефть-Хантос» и являлся депутатом думы Ханты-Мансийского района прошлого созыва.