В Донецке после попадания снаряда загорелся торговый центр. Видео

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Обстрел Донецка, пожар в ТЦ Галактика. Донецк, пожар, последствия, донецк, галактика, обстрел
Пламя охватило больше половины ТЦ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецке 24 августа снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика», после чего начался пожар. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, сработали сигнализации на машинах. Изначально горела одна часть здания, но буквально через 10 минут пламя охватило больше половины ТЦ. Снаряд попал в край здания, где находился строительный магазин.

«Проведена эвакуация посетителей. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район.

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В Донецке 24 августа снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика», после чего начался пожар. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, сработали сигнализации на машинах. Изначально горела одна часть здания, но буквально через 10 минут пламя охватило больше половины ТЦ. Снаряд попал в край здания, где находился строительный магазин. «Проведена эвакуация посетителей. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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