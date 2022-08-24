Пламя охватило больше половины ТЦ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецке 24 августа снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика», после чего начался пожар. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, сработали сигнализации на машинах. Изначально горела одна часть здания, но буквально через 10 минут пламя охватило больше половины ТЦ. Снаряд попал в край здания, где находился строительный магазин.
«Проведена эвакуация посетителей. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район.
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