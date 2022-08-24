В Донецке после попадания снаряда загорелся торговый центр. Видео

24 августа 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Пламя охватило больше половины ТЦ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке 24 августа снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика», после чего начался пожар. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, сработали сигнализации на машинах. Изначально горела одна часть здания, но буквально через 10 минут пламя охватило больше половины ТЦ. Снаряд попал в край здания, где находился строительный магазин. «Проведена эвакуация посетителей. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район.

В Донецке 24 августа снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика», после чего начался пожар. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв, сработали сигнализации на машинах. Изначально горела одна часть здания, но буквально через 10 минут пламя охватило больше половины ТЦ. Снаряд попал в край здания, где находился строительный магазин. «Проведена эвакуация посетителей. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район.