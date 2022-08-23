Пермские власти получили права на радио «Серебряный дождь»

На «Серебряном дожде» появится местный эфир Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский медиахолдинг «Магма» получил права на вещание радио «Серебряный дождь» и радио «Звезда». Об этом URA.RU рассказал медиаменеджер «Пермской синематеки» Вячеслав Мальгин. По его словам, он получит одну из руководящих должностей в холдинге.

«Я, скорее всего, займу должность генерального продюсера-замдиректора по радиовещанию. [В холдинге] будет нескольку радиостанций: „Звезда“, „Серебряный дождь“ и Sputnik FM», — сказал Мальгин. По его словам, «Звезда» будет вещать на Пермь, Березники и Соликамск, а «Серебряный дождь» — на Пермь и Екатеринбург.

«Серебряный дождь», как ожидается, сохранит свой формат, но в эфире появится местное утреннее шоу. Кроме этого, у всех трех радиостанций будет общая информационная служба. Гендиректор радиостанции «Эхо Москвы в Перми» Андрей Творогов подтвердил данную информацию, уточнив, что вещание на «Серебряном дожде» должно начаться в ноябре.

«Внутри медиагруппы мы формируем информационный блок радиостанций. По сравнению с конкурентами у нас будет тотальное количество собственного эфира, в том числе, посвященного Перми. Потому что сейчас в эфире „Серебряного дождя“ рекламируются поездки в Екатеринбург, в тот же аквапарк», — отметил Творогов. О том, что радиостанция «Эхо Москвы в Перми» переходит в формат вещания Sputnik FM, URA.RU писало ранее. Ранее права не вещание «Серебряного дождя» в Перми принадлежали «Медиа ФМ» екатеринбургского бизнесмена Николая Грахова.

Медиахолдинг «Магма» считается близким краевым властям. Помимо радиостанций, он управляет изданиями «Звезда», «Капитал Weekly» и порталом «Вкурсе.ру».