Радио «Эхо Москвы в Перми» прекращает вещание

22 августа 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Руководство радиостанции считает, что вещание в формате «Sputnik FM» больше соответствует запросам аудитории Фото: Александр Мамаев © URA.RU Радиостанция «Эхо Москвы в Перми» переходит в формат вещания «Sputnik FM», который входит в МИА «Россия Сегодня». Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политтусовке региона. «Вообще принято решение, что все оставшиеся радиостанции „Эхо“ в стране станут „Спутниками“. Сейчас пермская редакция подает заявление в федеральную конкурсную комиссию о внесении изменений в лицензию. Меняется СМИ, которое выпускает, партнер, иными словами. И это будет „Sputnik FM“», — говорит источник. Также собеседники сообщили, что с радиостанции уходит главный редактор Роман Попов. Генеральный директор пермского «Эха» Андрей Творогов подтвердил информацию. «Мы приняли решение об изменении политики вещания. Полагаем, что будем вещать в партнерстве с радио „Sputnik FM“. Это соответствует запросам аудитории на сегодняшний день», — отметил он. Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось 2 марта по требованию Генпрокуратуры. Пермское «Эхо», которое в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к краевым властям, возобновило эфиры с 3 марта. В качестве партнеров рассматривались «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM». В конце марта выбор был сделан в пользу «Sputnik FM», однако руководство «Эхо Москвы в Перми» называло это временным решением. В апреле анонсировалось, что радиостанция может быть перестроена под формат «Серебряного дождя».

Радиостанция «Эхо Москвы в Перми» переходит в формат вещания «Sputnik FM», который входит в МИА «Россия Сегодня». Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политтусовке региона. «Вообще принято решение, что все оставшиеся радиостанции „Эхо“ в стране станут „Спутниками“. Сейчас пермская редакция подает заявление в федеральную конкурсную комиссию о внесении изменений в лицензию. Меняется СМИ, которое выпускает, партнер, иными словами. И это будет „Sputnik FM“», — говорит источник. Также собеседники сообщили, что с радиостанции уходит главный редактор Роман Попов. Генеральный директор пермского «Эха» Андрей Творогов подтвердил информацию. «Мы приняли решение об изменении политики вещания. Полагаем, что будем вещать в партнерстве с радио „Sputnik FM“. Это соответствует запросам аудитории на сегодняшний день», — отметил он. Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось 2 марта по требованию Генпрокуратуры. Пермское «Эхо», которое в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к краевым властям, возобновило эфиры с 3 марта. В качестве партнеров рассматривались «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM». В конце марта выбор был сделан в пользу «Sputnik FM», однако руководство «Эхо Москвы в Перми» называло это временным решением. В апреле анонсировалось, что радиостанция может быть перестроена под формат «Серебряного дождя».