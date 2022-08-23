Жители ЯНАО пожаловались на обслуживание в популярном ресторане

В заведении пообещали решить все недочеты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Нового Уренгоя пожаловались на обслуживание и испорченную кухню в Nautilus Rest. Об этом написала Полина Нагорняк в социальной сети «ВКонтакте», уточнив, что изначально в ресторане было все хорошо.

«Ресторан очень испортился, вначале было круто, официанты прекрасные да и кухня тоже. Сейчас еду приходится ждать по часу, а то и больше. Блюда вообще не соответствуют ресторанному ценнику. Все же надеюсь, что рано или поздно там все будет как и в самом начале, но сейчас очень разочарована этим местом», — сообщила Нагорняк в группе «МаМалыши».

К обсуждению присоединились и другие жители, они также недовольны обслуживанием в заведении. «Пришли большой компанией, так нам по умолчанию сделали общий счет. Терминал не работал, нужно было искать наличку. Еда невкусная, коктейли тоже, даже мороженое без вкуса. Ну и время ожидания очень долгое. Вечер был испорчен», — написала Ольга Игнатова.

Агентство обратилось за комментарием в ресторан, там ответили, что они проработают все недочеты. «Мы обращаем внимание на отзывы наших гостей, особенно негативные. Прорабатываем проблемы и устраняем их. В настоящее время мы действительно испытываем кадровый голод, что конечно не является оправданием, но это данность нашего города. Проблемы решаются, мы слышим и уважаем наших гостей. От заведения мы приносим свои извинения», — рассказал директор заведения.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Ноябрьска открыл бургерную лавку «Краснодарский парень». На данный момент кафе работает на доставку и самовызов.