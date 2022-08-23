23 августа 2022

Вадим Шумков рассказал о новой набережной и автодороге в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная. Курган, курган, набережная тобола
В Кургане построят новую набережную и дорогу в местах комплексной постройки Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал возможное появление новой набережной и автодороги в месте будущей малоэтажной застройки в Кургане. Об этом он рассказал журналистам после совещания о развитии территорий с председателем попечительского совета фонда развития территорий Сергеем Степашиным.

«Посоветовал посмотреть возможности, чтобы сделать новую шикарную набережную и проездную автодорогу, которая вольется в городскую дорожную сеть», — сообщил Шумков. Места комплексной застройки глава области назвал новой точкой развития Кургана.

Городской проект обещают реализовать в течение десяти лет на площадке возле озера Черное и в течение девяти лет у озера Левашово. Шумков считает проект удачным, потому что жители получат комфортные условия для проживания в сочетании с природой, и обещал его поддерживать.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Степашин раскрыл «маленькую тайну» Шумкова в отношении комплекса малоэтажного строительства. Глава региона рассчитывает на переселение жителей Тюменской области и ХМАО в новое малоэтажное жилье Кургана.

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Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал возможное появление новой набережной и автодороги в месте будущей малоэтажной застройки в Кургане. Об этом он рассказал журналистам после совещания о развитии территорий с председателем попечительского совета фонда развития территорий Сергеем Степашиным. «Посоветовал посмотреть возможности, чтобы сделать новую шикарную набережную и проездную автодорогу, которая вольется в городскую дорожную сеть», — сообщил Шумков. Места комплексной застройки глава области назвал новой точкой развития Кургана. Городской проект обещают реализовать в течение десяти лет на площадке возле озера Черное и в течение девяти лет у озера Левашово. Шумков считает проект удачным, потому что жители получат комфортные условия для проживания в сочетании с природой, и обещал его поддерживать. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Степашин раскрыл «маленькую тайну» Шумкова в отношении комплекса малоэтажного строительства. Глава региона рассчитывает на переселение жителей Тюменской области и ХМАО в новое малоэтажное жилье Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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