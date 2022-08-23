Вадим Шумков рассказал о новой набережной и автодороге в Кургане

Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал возможное появление новой набережной и автодороги в месте будущей малоэтажной застройки в Кургане. Об этом он рассказал журналистам после совещания о развитии территорий с председателем попечительского совета фонда развития территорий Сергеем Степашиным.
«Посоветовал посмотреть возможности, чтобы сделать новую шикарную набережную и проездную автодорогу, которая вольется в городскую дорожную сеть», — сообщил Шумков. Места комплексной застройки глава области назвал новой точкой развития Кургана.
Городской проект обещают реализовать в течение десяти лет на площадке возле озера Черное и в течение девяти лет у озера Левашово. Шумков считает проект удачным, потому что жители получат комфортные условия для проживания в сочетании с природой, и обещал его поддерживать.
Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Степашин раскрыл «маленькую тайну» Шумкова в отношении комплекса малоэтажного строительства. Глава региона рассчитывает на переселение жителей Тюменской области и ХМАО в новое малоэтажное жилье Кургана.
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