Вадим Шумков рассказал о новой набережной и автодороге в Кургане

24 августа 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

В Кургане построят новую набережную и дорогу в местах комплексной постройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал возможное появление новой набережной и автодороги в месте будущей малоэтажной застройки в Кургане. Об этом он рассказал журналистам после совещания о развитии территорий с председателем попечительского совета фонда развития территорий Сергеем Степашиным. «Посоветовал посмотреть возможности, чтобы сделать новую шикарную набережную и проездную автодорогу, которая вольется в городскую дорожную сеть», — сообщил Шумков. Места комплексной застройки глава области назвал новой точкой развития Кургана. Городской проект обещают реализовать в течение десяти лет на площадке возле озера Черное и в течение девяти лет у озера Левашово. Шумков считает проект удачным, потому что жители получат комфортные условия для проживания в сочетании с природой, и обещал его поддерживать. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Степашин раскрыл «маленькую тайну» Шумкова в отношении комплекса малоэтажного строительства. Глава региона рассчитывает на переселение жителей Тюменской области и ХМАО в новое малоэтажное жилье Кургана.

Глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал возможное появление новой набережной и автодороги в месте будущей малоэтажной застройки в Кургане. Об этом он рассказал журналистам после совещания о развитии территорий с председателем попечительского совета фонда развития территорий Сергеем Степашиным. «Посоветовал посмотреть возможности, чтобы сделать новую шикарную набережную и проездную автодорогу, которая вольется в городскую дорожную сеть», — сообщил Шумков. Места комплексной застройки глава области назвал новой точкой развития Кургана. Городской проект обещают реализовать в течение десяти лет на площадке возле озера Черное и в течение девяти лет у озера Левашово. Шумков считает проект удачным, потому что жители получат комфортные условия для проживания в сочетании с природой, и обещал его поддерживать. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Степашин раскрыл «маленькую тайну» Шумкова в отношении комплекса малоэтажного строительства. Глава региона рассчитывает на переселение жителей Тюменской области и ХМАО в новое малоэтажное жилье Кургана.