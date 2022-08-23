Степашин раскрыл тайные замыслы Шумкова в отношении Кургана

24 августа 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Степашин и Шумков рассказали курганским журналистам о комплексе малоэтажной застройки в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин рассказал о замыслах курганского губернатора в отношении жителей соседних областей. Об этом он сообщил журналистам. Проект комплексной малоэтажной застройки в Кургане должен стать привлекательным для жителей северных регионов. «Это одно из красивейших мест. <…> Раскрою маленькую тайну Вадима Михайловича, — он рассчитывает, что, узнав о таком микрорайоне, граждане из Тюменской области и ХМАО приедут сюда в Курган, как приехал сам губернатор», — рассказал Степашин. Новые комплексы появятся возле озер Черное и Левашово в областном центре. Губернатор Шумков согласился со Степашиным, что проект будет интересен возрастным категориям граждан из северных регионов. При этом он напомнил, что правительство поддержит граждан субсидиями до 500 тысяч рублей при покупке малоэтажного жилья. Ранее URA.RU сообщало, что на озере Черное появится комплекс малоэтажной застройки. Проект был представлен Степашину и местным властям компанией-застройщиком.

Председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин рассказал о замыслах курганского губернатора в отношении жителей соседних областей. Об этом он сообщил журналистам. Проект комплексной малоэтажной застройки в Кургане должен стать привлекательным для жителей северных регионов. «Это одно из красивейших мест. <…> Раскрою маленькую тайну Вадима Михайловича, — он рассчитывает, что, узнав о таком микрорайоне, граждане из Тюменской области и ХМАО приедут сюда в Курган, как приехал сам губернатор», — рассказал Степашин. Новые комплексы появятся возле озер Черное и Левашово в областном центре. Губернатор Шумков согласился со Степашиным, что проект будет интересен возрастным категориям граждан из северных регионов. При этом он напомнил, что правительство поддержит граждан субсидиями до 500 тысяч рублей при покупке малоэтажного жилья. Ранее URA.RU сообщало, что на озере Черное появится комплекс малоэтажной застройки. Проект был представлен Степашину и местным властям компанией-застройщиком.