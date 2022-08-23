Вице-мэр Ханты-Мансийска объяснил причины своей отставки

Вице-мэр Ханты-Мансийска Евгений Родионов уезжает в другой регион Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Вице-мэр Ханты-Мансийска Евгений Родионов ушел в отставку из-за переезда в другой регион в связи с состоянием здоровья. Об этом экс-чиновник сам сообщил URA.RU.

«Я покинул должность заместителя главы Ханты-Мансийска в связи с решением о переезде в другой регион по состоянию здоровья. Расстались мы с главой Ханты-Мансийска Максимом Павловичем Ряшиным нормально, без претензий, коллеги по работе очень тепло проводили», — прокомментировал Евгений Родионов. Новое место работы он не раскрыл, но уточнил, что оно не будет связано с органами власти.

Ранее URA.RU сообщало о самом факте отставки чиновника администрации Ханты-Мансийска. В должности вице-мэра он отработал около полугода.