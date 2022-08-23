23 августа 2022

Вице-мэр Ханты-Мансийска объяснил причины своей отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Вице-мэр Ханты-Мансийска Евгений Родионов уезжает в другой регион Фото:

Вице-мэр Ханты-Мансийска Евгений Родионов ушел в отставку из-за переезда в другой регион в связи с состоянием здоровья. Об этом экс-чиновник сам сообщил URA.RU.

«Я покинул должность заместителя главы Ханты-Мансийска в связи с решением о переезде в другой регион по состоянию здоровья. Расстались мы с главой Ханты-Мансийска Максимом Павловичем Ряшиным нормально, без претензий, коллеги по работе очень тепло проводили», — прокомментировал Евгений Родионов. Новое место работы он не раскрыл, но уточнил, что оно не будет связано с органами власти.

Ранее URA.RU сообщало о самом факте отставки чиновника администрации Ханты-Мансийска. В должности вице-мэра он отработал около полугода.

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Вице-мэр Ханты-Мансийска Евгений Родионов ушел в отставку из-за переезда в другой регион в связи с состоянием здоровья. Об этом экс-чиновник сам сообщил URA.RU. «Я покинул должность заместителя главы Ханты-Мансийска в связи с решением о переезде в другой регион по состоянию здоровья. Расстались мы с главой Ханты-Мансийска Максимом Павловичем Ряшиным нормально, без претензий, коллеги по работе очень тепло проводили», — прокомментировал Евгений Родионов. Новое место работы он не раскрыл, но уточнил, что оно не будет связано с органами власти. Ранее URA.RU сообщало о самом факте отставки чиновника администрации Ханты-Мансийска. В должности вице-мэра он отработал около полугода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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