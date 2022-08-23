Жители ЯНАО хотят прямые рейсы в Поволжье

URA.RU провело опрос среди ямальских читателей и выяснило, какие прямые рейсы, по их мнению, необходимо добавить. Больше всего человек проголосовало за перелеты в Поволжье и на Северный Кавказ.
В голосовании приняли участие 494 человека. Им предложили выбрать один из трех вариантов: «Дальний Восток», «Северный Кавказ», «Поволжье», или предложить свой. Среди всех участников больше всего проголосовало за прямые перелеты в Поволжье — 33%. На втором и третьем местах расположились Северный Кавказ (29%) и Дальний Восток (27%).
Среди вариантов, которые предложили ямальцы, популярнее оказались Беларусь (9 человек), Киров (9 человек) и Кузбасс (6 человек). Более того, выяснилось, что прямых рейсов в южные города: Анапа, Ростов, Геленджик, жителям тоже не хватает.
Были и довольно необычные варианты. Так несколько опрошенных хотели бы увидеть прямые рейсы из ЯНАО в Тайланд и Индию. Еще несколько человек высказались за начало перелетов в страны СНГ.
Ранее URA.RU сообщало, что Курган и Новый Уренгой в сентябре свяжут авиасообщением. Перелеты будет совершать авиакомпания UTair на вместительных Boeng 737-400.
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