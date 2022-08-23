Жители Кургана смогут улететь на Ямал

Новые рейсы запустят в сентябре
Жители Кургана с сентября смогут улететь в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономном округ). Об этом сообщили представители аэропорта Кургана.
«С 21-го сентября жители и гости Курганской области смогут улететь из аэропорта Кургана в Новый Уренгой! Субсидированные рейсы будет выполнять авиакомпания Utair раз в неделю по средам на самолете Boeing 737 — 400. Он рассчитан на 159 кресел», — указано в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что с середины сентября авиакомпания NordStar будет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Курган. Также из Кургана напрямую можно улететь в Санкт-Петербург, Сургут и Сочи.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»