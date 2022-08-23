Жители Кургана смогут улететь на Ямал

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, аэропорт курган, трап самолета
Новые рейсы запустят в сентябре Фото:

Жители Кургана с сентября смогут улететь в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономном округ). Об этом сообщили представители аэропорта Кургана.

«С 21-го сентября жители и гости Курганской области смогут улететь из аэропорта Кургана в Новый Уренгой! Субсидированные рейсы будет выполнять авиакомпания Utair раз в неделю по средам на самолете Boeing 737 — 400. Он рассчитан на 159 кресел», — указано в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что с середины сентября авиакомпания NordStar будет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Курган. Также из Кургана напрямую можно улететь в Санкт-Петербург, Сургут и Сочи.

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Жители Кургана с сентября смогут улететь в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономном округ). Об этом сообщили представители аэропорта Кургана. «С 21-го сентября жители и гости Курганской области смогут улететь из аэропорта Кургана в Новый Уренгой! Субсидированные рейсы будет выполнять авиакомпания Utair раз в неделю по средам на самолете Boeing 737 — 400. Он рассчитан на 159 кресел», — указано в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что с середины сентября авиакомпания NordStar будет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Курган. Также из Кургана напрямую можно улететь в Санкт-Петербург, Сургут и Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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