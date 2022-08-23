США подарят Украине на День независимости 3 миллиарда долларов

США планируют 24 августа, в День независимости Украины, отправить Киеву 3 миллиарда долларов. Об этом пишет американское агентство Associated Press со ссылкой на чиновников Белого дома.
«США объявит о дополнительной помощи примерно на 3 миллиарда долларов. Официальные лица США сообщили Associated Press, что ожидается, что о пакете будет объявлено в среду, когда Украина будет праздновать День своей независимости. По их словам, деньги пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружие и другое оборудование», — пишет Associated Press.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины США и другие страны Запада стали оказывать активную помощь Киеву. Так, 19 августа США передали Украине военную помощь на сумму в 775 млн долларов, сообщает «Национальная служба новостей». По данным американских СМИ, США поставляют Украине гораздо больше оружия, чем объявляют официально, пишет RT.
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