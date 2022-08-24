Съемки длились до пяти утра Фото: Ольга Брезгунова

Под покровом ночи 23 августа в Екатеринбурге возле гостиницы «Московская горка» устроили псевдо-пожар. Имитацию устроили ради съемок эпизода нового фильма «Я с тобой задыхаюсь». Об этом URA.RU рассказал режиссер кинокартины Иван Пшенин.

«Это фильм о взрослении, о дружбе и ответственности за решение перед выбором жизненного пути. У нас замечательная команда и актерский состав. Хочется сделать современное, интересное и душевное кино для сегодняшних молодых людей» — поделился Пшенин. Все съемки проходят в Екатеринбурге возле отеля «Московская Горка» и на близлежащей территории.

Чтобы снять сцену, где молодая медсестра оказалась заблокирована в загоревшемся отеле во время собственного девичника, съемочная группа привлекла боевой пожарный расчет. В картине заняты екатеринбургские актеры, среди которых известная блогер из «Тик-тока» Натали Гурманова и самый известный в России сотрудник МЧС «Пожарный BRZ».

По словам режиссера, съемки завершатся 1 сентября 2022 года, а премьера фильма намечена на весну 2023 года. Спонсорами проекта стали компании USTA Hotels и «Светоцех».

Ранее в Екатеринбурге проходили съемки документального фильма про екатеринбуржца Niletto. Также в столице Урала пройдут съемки социальной драмы «Сломя голову».

Натали Гурманова (в красном) исполнила одну из главных ролей в новом фильме Фото: Ольга Брезгунова

Съемки проходили возле гостиницы «Московская горка» Фото: Ольга Брезгунова

Пожарных позвали специально для съемок Фото: Ольга Брезгунова