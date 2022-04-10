Съемки фильма «Сломя голову» начнутся в августе—сентябре 2022 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловская киностудия ищет в Москве актеров для съемок своей первой игровой картины со времен перезапуска. Об этом киностудия сообщила в своем telegram-канале.

«В нашем московском офисе начался кастинг на главные роли в фильме „Сломя голову“. Это первая игровая картина Свердловской киностудии после перезапуска», — сообщает уральская киностудия. Аристов на главные роли подберут в Москве, актеров на эпизоды начнут искать летом в Екатеринбурге.

Московский кастинг проведут в несколько этапов: сначала пройдут персональные пробы, где актер, изучивший сценарий заранее, прорепетирует перед камерой одну из сцен. Затем проведут парные и ансамблевые пробы, после чего режиссер и продюсер утвердят окончательный актерский состав.

Съемки социальной драмы «Сломя голову» начнутся в Екатеринбурге в августе—сентябре. Кинокартина расскажет историю преподавателя античной литературы, который во время ограбления банка попадает на записи камер видеонаблюдения и становится подозреваемым.

Фильм будет снят при поддержке Минкультуры РФ. Автором сценария выступит Савва Минаев, который принимал участие в проектах «Цой», «За час до рассвета», «Беспринципные». Режиссером картины станет Артем Аксененко, известный такими работами, как сериалы «Медиатор» и «Лапси», фильмы «Туман», «Мужчина с гарантией».

В 2021 году Свердловская киностудия начала активную «перезагрузку» после смены руководства киностудии. В настоящий момент киностудия запустила киношколу, занимается выстраиванием критической инфраструктуры для кинопроизводства. Параллельно с этим Свердловская киностудия работает над тремя фильмами, одним из которых стала картина «Сломя голову». Руководство киностудии отмечает, что для него важно, чтобы киностудия вернулась в индустрию.

Так проходят персональные пробы Фото из telegram-канала Свердловской киностудии

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