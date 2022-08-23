23 августа 2022

Ростуризм выделил Ямалу субсидию на День оленевода

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Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, аплодисменты, ненцы, кмнс
Округ получит почти полмиллиона рублей Фото:

ЯНАО получил из федерального бюджета 465 000 рублей на проведение Дня оленевода. Как сообщается на сайте правительства, в 2023 году регион организует масштабное празднование этого мероприятия.

«Ямал вошел в число 36 регионов, которые в рамках нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ получат от Ростуризма субсидию на продвижение событийных мероприятий, запланированных на 2023 год. Из федерального бюджета на организацию и проведение праздника в Салехарде поступит 465 тысяч рублей. Средства субсидии можно направить на разработку программы, приглашение хедлайнеров, а также оснащение оборудованием и продвижение», — говорится в сообщении.

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ЯНАО получил из федерального бюджета 465 000 рублей на проведение Дня оленевода. Как сообщается на сайте правительства, в 2023 году регион организует масштабное празднование этого мероприятия. «Ямал вошел в число 36 регионов, которые в рамках нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ получат от Ростуризма субсидию на продвижение событийных мероприятий, запланированных на 2023 год. Из федерального бюджета на организацию и проведение праздника в Салехарде поступит 465 тысяч рублей. Средства субсидии можно направить на разработку программы, приглашение хедлайнеров, а также оснащение оборудованием и продвижение», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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