Живодеры сожгли собаку в центре Тюмени

Тюменцы обнаружили гору пепла с останками челюсти собаки Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Неизвестные сожгли бездомную собаку в центре Тюмени, в районе остановки по улице Володарского. Ситуацию в своем чате в Viber осветили городские зоозащитники.

«Чудовищная история. Три собачки жили вблизи остановки на улице Володарского, местная жительница их кормила. Внезапно собаки исчезли. Позже в ямке, где стояла миска с водой, обнаружили пепел, помешали его и нашли останки челюсти и зубов собаки», — такое сообщение появилось в чате тюменских зоозащитников в мессенджере Viber.

По словам активистов, двух других собак видели в районе ТЦ «Гудвин»: люди предполагают, что животные сбежали туда от страха. Третьей, самой маленькой собаки с ними не оказалось.

По словам зоозащитников, жители, обнаружившие пепел вспомнили, что ночью накануне перед страшной находкой чувствовали во дворе запах гари. В полицию тюменцы обращаться не хотят: боятся, что после этого за оставшимися животными пришлют отлов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО местный житель жестоко убил кошку, по заказу своего знакомого. Животное погибло после того, как его, привязанного к веревке, били о мусорный бак.