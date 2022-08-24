Свердловчанка пронесла мефедрон возлюбленному в колонию. «В естественной полости тела»

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Виды Екатеринбурга, мусор, шприц
Женщина пыталась пронесли шприц и наркотики в колонию Фото:

Сотрудники Исправительной колонии-52 в поселке Восточный (Камышловский район) во время досмотра гражданки нашли в естественной полости ее тела шприц и пакетик с наркотическим веществом. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, женщина пыталась пронести наркотики возлюбленному.

«Гражданка, приехавшая на свидание к осужденному в камышловскую ИК-52, попыталась пронести наркотики. Она прибыла на длительное свидание к осужденному за кражу. В естественной полости тела женщины были обнаружены и изъяты шприц и пакетик с наркотическим веществом мефедрон массой 1,56 грамма», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ и 228 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков). Ранее URA.RU писало, что 23 августа в УФСБ сообщили об обнаружении нарколаборатории с 11 килограммами наркотиков. В помещении нашли специальное оборудование для производства «синтетики», а также реактивы. Вероятно, мефедрон распространялся на территории Свердловской области. Нарколаборатория находилась в деревне Марамзино.

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Сотрудники Исправительной колонии-52 в поселке Восточный (Камышловский район) во время досмотра гражданки нашли в естественной полости ее тела шприц и пакетик с наркотическим веществом. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, женщина пыталась пронести наркотики возлюбленному. «Гражданка, приехавшая на свидание к осужденному в камышловскую ИК-52, попыталась пронести наркотики. Она прибыла на длительное свидание к осужденному за кражу. В естественной полости тела женщины были обнаружены и изъяты шприц и пакетик с наркотическим веществом мефедрон массой 1,56 грамма», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ и 228 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков). Ранее URA.RU писало, что 23 августа в УФСБ сообщили об обнаружении нарколаборатории с 11 килограммами наркотиков. В помещении нашли специальное оборудование для производства «синтетики», а также реактивы. Вероятно, мефедрон распространялся на территории Свердловской области. Нарколаборатория находилась в деревне Марамзино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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