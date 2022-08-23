Леса в ЯНАО продают с аукциона

14 гектаров леса продадут с аукциона в районе ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Красноселькупском районе с аукциона продадут 14 гектаров леса. Их используют для обеспечения нужд села Ратта, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.

«Департаментом природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа объявлен аукцион на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений для обеспечения муниципальных нужд Красноселькупского района село Ратта», — гласит текст документа, опубликованного на сайте департамента.

Подача заявок стартует завтра и закончится 14 сентября. Сам аукцион пройдет 16 сентября. Стартовая цена участка немного больше 276 тыс. рублей. Шаг аукциона составит 13 тыс. рублей.

С этой лесной территории победителю будет разрешено вырубить 1,5 тыс. кубических метров древесины. Она будет отдана на нужды села Ратта.

«Муниципалитет использует древесину для своих нужд. Например, для отопления села или ремонтных работ», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вновь начались лесные пожары. Три новых очага на участке в шесть гектаров тушат 30 человек.