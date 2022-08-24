Бастрыкин защитил челябинскую сироту от проживания с плесенью

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Разное. Курган, канализация, ржавые трубы, аварийный подвал, аварийный подъезд дома, разруха, плесень на стене, гнилые трубы
Предоставленное жительнице области жилье оказалось непригодным Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин восстановил жилищные права сироты из Челябинской области, вынужденной жить в квартире с плесенью. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе СК России.

«К Бастрыкину обратилась жительница Челябинской области из категории детей-сирот. Она рассказала, что ей предоставили жилье, непригодное для проживания. В квартире отсутствовало отопление, на стенах были трещины и плесень. Кроме того, в непригодной квартире заявительница проживала с малолетним ребенком», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что Бастрыкин поставил жалобу сироты на контроль в центральном аппарате СК. В результате принятых в региональном следственном управлении мер в квартире был выполнен капитальный ремонт: от утепления межпанельных швов до замены системы отопления и ремонта крыши.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин восстановил жилищные права сироты из Челябинской области, вынужденной жить в квартире с плесенью. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе СК России. «К Бастрыкину обратилась жительница Челябинской области из категории детей-сирот. Она рассказала, что ей предоставили жилье, непригодное для проживания. В квартире отсутствовало отопление, на стенах были трещины и плесень. Кроме того, в непригодной квартире заявительница проживала с малолетним ребенком», — сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве отметили, что Бастрыкин поставил жалобу сироты на контроль в центральном аппарате СК. В результате принятых в региональном следственном управлении мер в квартире был выполнен капитальный ремонт: от утепления межпанельных швов до замены системы отопления и ремонта крыши.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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