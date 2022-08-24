Александр Демин (на фото) станет соперником Евгения Куйвашева на выборах губернатора области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Кандидат в губернаторы Свердловской области от партии «Новых люди» Александр Демин презентовал в среду свою предвыборную программу. Большой упор в ней сделан на возвращение прямых выборов мэров в регионе и превращение Екатеринбурга в финансовую столицу России.

«Прямые выборы — это механизм сделать человека, который избирается на пост главы администрации города, ответственным не перед другими чиновниками, не перед начальством, а перед людьми. Люди — главный работодатель мэров и губернаторов. Это важный принцип избрания глав регионов и муниципалитетов», — уверен Александр Демин.

Однако, по его мнению, помимо самих прямых выборов, необходимы инструменты прямой демократии. Для того, чтобы совместно с жителями принимать решения по важным социальным и культурным вопросам.

По мнению заместителя руководителя фракции «Новые люди» и зампреда комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сарданы Авксентьевой, местное самоуправление — это та самая основа народной демократии. Она прилетела в Екатеринбург, чтоб поддержать Демина и встретиться со сторонниками партии в регионе.

«Власть должна быть к человеку в шаговой доступности! Основная задача муниципалитета — благополучие людей, в том числе через работу с местным бюджетом. Сколько распределяется денег на социальную политику, содержание муниципальных учреждений, ЖКХ и благоустройство. В каждом селе должен быть человек, выбранный людьми, который будет перед ними отвечать за понятные действия. Я буду этого добиваться», — убеждена Авксентьева.

Большой упор в программе Демина сделан на реформы в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, а также перераспределения бюджетных средств в пользу регионов. Среди инициатив — отдавать приоритет на госзаказах и тендерах местным производителям из числа МСП и ввести KPI для губернатора по развитию предпринимательства.

«Разбитые дороги, низкие зарплаты, нехватка школ, нормальной работы ЖКХ — все это из-за недостатка средств в региональном и городских бюджетах. Чтобы в бюджете Свердловской области появилось больше денег на решение этих проблем, нужно дать предпринимателям возможность развивать экономику региона. А также создать условия для такого развития», — заявил Демин.