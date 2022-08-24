Терапевт назвал болезни, при которых нельзя садиться за руль

25 августа 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

После «Валокордина» нельзя водить автомобиль, сказал Андрей Звонков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вождение автомобиля может быть смертельно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также садиться за руль не стоит людям с катарактой, глаукомой и после перенесенного инсульта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Нарушение сердечного ритма — это бомба замедленного действия. Человек может умереть прямо за рулем. Если у людей есть мерцательная аритмия или сложные формы нарушения сердечного ритма, то им лучше перейти в разряд пассажиров. На предприятиях с гипертонией водителей не выпускают на линию, если давление выше 140. А в быту каждый сам рискует, исходя из собственных соображений. Человек, у которого давление 200 на 100, может этого не знать. Он сядет за руль и может неожиданно потерять сознание», — сообщил Андрей Звонков. Не стоит водить автомобиль с нарушениями зрения и после инсультов. «При глаукоме может поменяться цветовосприятие очень сильно. При катаракте происходит выпадение полей зрения. Не стоит садиться за руль после перенесенного инсульта. Если реабилитация прошла полностью, человек чувствует себя нормально, реакция у него не пострадала, то после консультации невролога он может вернуться к вождению. Поэтому перед получением прав автомобилистов обязательно осматривает психоневролог, невропатолог, который оценивает состояние будущего водителя. Потом же можно ориентироваться только на здравомыслие», — отметил врач. Терапевт также перечислил лекарства, употребляя которые нельзя управлять автомобилем. «Во всех препаратах, которые влияют на центральную нервную систему, есть указания, что нежелательно водить машину и заниматься опасными видами деятельности. То есть работать за станком, варить, например. Эти препараты снижают реакцию. Можно назвать успокаивающие препараты. Самый популярный, который продается свободно — это „Валокордин“. Кто его пьет и садится за руль, — самоубийца. В его составе есть валериановая кислота, которая урезает сердечный ритм, и фенобарбитал — очень сильное успокоительное. Если не уснет, то реакция точно у него замедлится», — объяснил Звонков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вождение автомобиля может быть смертельно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также садиться за руль не стоит людям с катарактой, глаукомой и после перенесенного инсульта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Нарушение сердечного ритма — это бомба замедленного действия. Человек может умереть прямо за рулем. Если у людей есть мерцательная аритмия или сложные формы нарушения сердечного ритма, то им лучше перейти в разряд пассажиров. На предприятиях с гипертонией водителей не выпускают на линию, если давление выше 140. А в быту каждый сам рискует, исходя из собственных соображений. Человек, у которого давление 200 на 100, может этого не знать. Он сядет за руль и может неожиданно потерять сознание», — сообщил Андрей Звонков. Не стоит водить автомобиль с нарушениями зрения и после инсультов. «При глаукоме может поменяться цветовосприятие очень сильно. При катаракте происходит выпадение полей зрения. Не стоит садиться за руль после перенесенного инсульта. Если реабилитация прошла полностью, человек чувствует себя нормально, реакция у него не пострадала, то после консультации невролога он может вернуться к вождению. Поэтому перед получением прав автомобилистов обязательно осматривает психоневролог, невропатолог, который оценивает состояние будущего водителя. Потом же можно ориентироваться только на здравомыслие», — отметил врач. Терапевт также перечислил лекарства, употребляя которые нельзя управлять автомобилем. «Во всех препаратах, которые влияют на центральную нервную систему, есть указания, что нежелательно водить машину и заниматься опасными видами деятельности. То есть работать за станком, варить, например. Эти препараты снижают реакцию. Можно назвать успокаивающие препараты. Самый популярный, который продается свободно — это „Валокордин“. Кто его пьет и садится за руль, — самоубийца. В его составе есть валериановая кислота, которая урезает сердечный ритм, и фенобарбитал — очень сильное успокоительное. Если не уснет, то реакция точно у него замедлится», — объяснил Звонков.